Nadine Visser maakt grote indruk met nationaal record op 60 meter horden

VIDEO/update Tiger Woods geopereerd en niet in levensge­vaar na autocrash in Californië

9:44 Golficoon Tiger Woods heeft bij een auto-ongeluk in de kustplaats Rancho Palos Verdes in Californië zijn beide benen gebroken. De 45-jarige Amerikaan moest door brandweerlieden uit zijn auto worden gehaald nadat hij over de kop was geslagen. De golfer is bij kennis na een spoedoperatie aan zijn rechterbeen, melden zijn artsen.