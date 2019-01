Nageeye blikvanger in marathon van Rotterdam

Met Abdi Nageeye start ook de snelste Nederlandse marathonloper in de NN Marathon Rotterdam. De 29-jarige Nageeye zint op een rappe marathon, na zijn teleurstellende opgave bij de EK atletiek in Berlijn

Door Arjan Schouten

Met het Nederlands record van 2.08.16 achter zijn naam moet Abdi Nageeye zondag 7 april de Nederlandse smaakmaker worden in Rotterdam. Voor de derde keer start de geboren Somaliër aan de NN Marathon Rotterdam waar hij mooie herinneringen aan beleeft. Zo dook hij er twee jaar terug als eerste Nederlander ooit onder de magische grens van 2.10: 2.09,36. Later dat jaar liep hij het Nederlands record in Amsterdam. Bij zijn eerste deelname in de Maasstad werd hij in 2015 negende in 2.12.33, toen ook goed voor de Nederlandse marathontitel.

Vorig jaar werd Nageeye onder helse weersomstandigheden knap zevende in de sterk bezette Boston Marathon. Bij de Europese kampioenschappen in Berlijn moest hij half augustus echter opgeven met steken in zijn zij, vijf kilometer voor het einde. ,,Een ramp’’, vertelde Nageeye, die op dat moment nog op de vierde plaats liep met uitzicht op misschien wel een medaille. ,,Ik kon nog tweede worden, maar het ging echt niet meer. De eerste keer dat ik uit moest stappen in een wedstrijd. Vreselijk.’’

Volledig scherm Bij de EK in Berlijn moest Abdi Nageeye vorig jaar in de slotfase opgeven. © SCS/Erik van Leeuwen