Nageeye en Brinkman leven in een roes na toptijd: ‘Ik heb gemaild dat ik deze week niet kom werken’

Door Pim Bijl



Om half één ’s middags neemt Abdi Nageeye de telefoon op. ,,Goedemorgen!’’ Na de correctie aan de andere kant van de lijn: ,,O, ik ben half wakker.’’ Hij was pas ’s nachts terug in het atletenhotel in Rotterdam na een bezoek aan talkshow Humberto in Amsterdam. ,,Na de finish voelde ik me nog echt goed. Maar vanochtend werd ik wakker met enorme spierpijn in mijn bovenbenen en dacht: o mijn god, ik ben toch een mens.’’