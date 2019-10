Nageeye in de aanval in Amsterdam

Vierde duel Yan­kees-Astros vanwege regen verschoven

16 oktober Het vierde duel uit de finale van de American League in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB tussen New York Yankees en Houston Astros is woensdag afgelast. Vanwege de verwachte hevige regenval in New York werd het duel uit het programma gehaald. Het duel in het Yankee Stadium is met 24 uur verschoven naar morgenavond (nacht van donderdag op vrijdag in Nederland).