Nageeye stunt in apocalyptische Boston Marathon met zevende plaats

Abdi Nageeye, die vorig jaar in Amsterdam het nationaal record verbeterde met een tijd van 2.08.12, had geen horloge om. Een bewuste keuze, aangezien hij zich niet richtte op een tijd, maar op de strijd om de bovenste plaatsen. De 29-jarige atleet deelde zijn race zeer goed in. Nageeye schoof beetje bij beetje op in het eliteveld, en liep rond het 35 kilometerpunt zelfs heel even op plaats 2. Het werd uiteindelijk in 2.23.16 een zevende plaats, net zoals Michel Butter in november naar de zesde plaats in New York was gelopen.