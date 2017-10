Nageeye wil Nederlands record vóór Tokio 'in de pocket'

De 28-jarige atleet wil in de buurt komen van het Nederlands record, dat Kamiel Maase in 2007 in de hoofdstad op 2.08.21 zette. ,,Een volgende keer wil ik er keihard voor gaan. Vóór de Olympische Spelen van Tokio in 2020 wil ik het record in de pocket hebben'', zegt de hardloper in aanloop naar de wedstrijd op zondag.

Nageeye liep dit voorjaar in Rotterdam een persoonlijk record van 2.09.34. In 2015 finishte hij in Amsterdam in 2.10.24 en kwalificeerde de geboren Somaliër zich voor de olympische marathon van Rio, waar hij knap als elfde eindigde. ,,Ik bewaar dus hele mooie herinneringen aan Amsterdam. De organisatie schonk me destijds het finishlint en dat hangt nog in mijn huis. Dat was een mooi gebaar. Ik kan me van die marathon nog elke kilometer herinneren.''

Kenia

Nageeye heeft zich voorbereid in Kenia. ,,In Eldoret, waar de kampioenen uit Kenia vandaan komen. Atletiek leeft hier enorm, er zijn zoveel hardloopgroepen. Er is ook weinig afleiding en ik ben sowieso gauw tevreden. Warm water, een schoon huis en trainen op hoogte, meer heb ik niet nodig. En als ik na de training nog rustig ergens koffie kan drinken, is het helemaal prima'', aldus de atleet, die zondag ook de grote favoriet is voor de Nederlandse marathontitel, die in Amsterdam op het spel staat. ,,Ik sta er goed voor. Vergeleken met mijn eerste marathon in Amsterdam ben ik nu veel beter en sterker. Ook mentaal. Ik hoop op 2.08.40 of 2.08.50 uit te komen'', aldus Nageeye.