Naomi Visser naar meerkampfinale bij WK turnen, ook Elze Geurts ligt op koers

Naomi Visser heeft zich maandag bij de WK turnen in het Japanse Kitakyushu geplaatst voor de meerkampfinale. Visser kwam na de vier toestellen tot een score van 52,266 en staat daarmee achtste. Dinsdag komen er in het vervolg van de kwalificaties niet meer dan elf meerkampsters in actie, waardoor de turnster uit Papendrecht zeker is van een plaats bij de beste 24.

Ook voor Elze Geurts ziet het er goed uit. Zij voert nadat zeven van tien subdivisies in actie zijn gekomen de ranglijst aan op sprong met een gemiddelde score van 14,350 over twee sprongen. “Mijn eerste sprong is relatief makkelijk, die heb ik ook al wel vaker gedaan. Bij de tweede was het spannender. Die ging tijdens trainingen in Nederland goed, maar hier op toestellen die ik niet ken een stuk lastiger. Vandaag ging het echt super”, vertelde Geurts, die op haar 26e debuteert op een WK.

Er komen dinsdag nog negen turnsters in actie die twee sprongen maken, een voorwaarde om mee te doen in de strijd om een finaleplaats. De beste acht turnsters per toestel (met een maximum van twee per land) komen zaterdag terug voor de strijd om de medailles.

Naomi Visser.

Visser was niet heel tevreden over haar optreden. ,,Ik kijk met een dubbel gevoel terug op de kwalificatie. Ik heb wat punten laten liggen op ieder toestel, maar ben blij dat ik geen grote fouten heb gemaakt”, meldde ze vanuit Japan. Het klassement bij de meerkampsters wordt voorlopig aangevoerd door de Amerikaanse Leanne Wong (55.749). De meerkampfinale is donderdag.

Vera van Pol, afgelopen zomer actief op de Olympische Spelen, kwam na twee keer een val van brug niet verder dan een meerkamptotaal van 48.415 punten en bezet voorlopig de 23e plaats. Sanna Veerman kende bij haar WK-debuut vallen op brug (12.433) en balk (11.566) en komt daardoor niet in de buurt van de finaleplaatsen.

Woensdagochtend komen de Nederlandse mannen in actie op de WK.

