Nascar wil Amerikaanse veerkracht tonen en over drie weken weer racen

Door Arjan Schouten



Moeilijk te bevatten, met alle restricties die ook in Amerika nog gelden. Maar over een kleine drie weken gaat een van de populairste raceklasses daar weer los. Althans, zo luidt het plan van de Nascar Cup Series. Ook die competitie werd na vier races platgelegd, begin maart. Maar teams kregen daar eerder deze week de herziene kalender voor 2020. Een tijdschema waarin geduld even geen rol speelt.

Hervat wordt er met vier races in twee weken tijd, allemaal in North-Carolina, voor alle teams dichtbij hun basis. Op 17 mei moet worden geracet op het asfalt van Darlington, North-Carolina, met drie dagen later nog een race op hetzelfde decor. Voor 24 en 27 mei wachten twee belangrijke races op de Charlotte Motor Speedway. En op 31 mei reist het circus vervolgens door naar het noorden voor de vijfde ronde in Martinsville, Virginia. Opvallend, want dit is een staat waar de bewoners nog zeker tot 14 juni geadviseerd wordt thuis te blijven. Voor die race is dan ook nog een akkoord van de gouverneur nodig. Datzelfde geldt voor de drie andere geplande races in juni, in Bristol, Atlanta en Miami.

Maar een akkoord voor North-Carolina is er al wel. Sterker nog: politici maken zich hard voor de races in de staat die in navolging van South-Carolina de restricties rondom corona wat af gaat zwakken.

Met het door laten gaan van vooral de Coca-Cola 600 op de Charlotte Motor Speedway wil gouverneur Roy Cooper veerkracht uitstralen in het weekend van Memorial Day. ,,Als de gezondheidscondities niet opeens sterk achteruitgaan, dan komt die race er gewoon’’, aldus Cooper. ,,Wij geloven er heilig in dat dit gebeuren.’’

Ook politicus Tim Moore, namens North-Carolina spreker van het Huis van Afgevaardigden, maakt zich sterk voor groen licht voor de Coca-Cola 600. ,,Deze race in de thuisbasis van Nascar en biedt een geweldige gelegenheid om alles gedeeltelijk veilig te heropenen. Deze race zal laten zien dat onze Tar Heel-spirit overeind zal blijven, zelfs tijdens een pandemie’’, zo meldt Moore op Twitter.

Typisch Amerikaans, natuurlijk, dat geluid. Zeker in verkiezingstijd weten de politici haarfijn waar de zieltjes te winnen zijn. ,,We willen onze sport terug’’, zo riep president Donald Trump vorige week nog tegen het advies van zijn raadgevers de sportbonden op om na te denken over weer opstarten. ,,Ik ben het wel beu om al die honkbalwedstrijden van veertien jaar oud terug te kijken.’’

Daar komt nog eens bij dat zonder racen de voortgang van een lucratieve miljoenenbusiness als Nascar op het spel staat. Ook daar staan de tv-contracten onder druk en hebben de kleinste teams al overheidssteun aangevraagd. Dus snel hervatten is vooral ook financieel gewenst, al zal dat net als in de Formule 1 nog lang niet op volle kracht zijn. Bij de eerste geplande races in mei en juni is nergens publiek welkom. En volgens persbureau Reuters start de raceklasse voorlopig zonder live pit stops, om zo het aantal ‘pitcrew members’ met zeker vijf te lagen.