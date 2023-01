Nasser Al-Attiyah voor de vijfde keer de beste bij de auto's in Dakar Rally

Loeb vocht zich in de tweede week terug in de rally met een recordaantal van zes etappezeges op rij, maar de 48-jarige negenvoudig wereldkampioen rallyrijden kon zijn verloren tijd uit de eerste week niet meer goedmaken. Al-Attiyah consolideerde vakkundig zijn voorsprong van meer dan een uur. Hij nam in de veertiende en laatste proef van 136 kilometer van Al-Hofuf naar Dammam genoegen met de elfde plaats.

De Fransman Guerlin Chicherit won de laatste etappe met 1.36 minuut voorsprong op de Zweed Matthias Ekström. Loeb werd zevende. Hij moest zich net als vorig jaar tevreden stellen met de tweede plaats in de eindstand, deze keer op 1 uur en 20 minuten afstand van Al-Attiyah. De Braziliaan Lucas Moreas vulde het podium als derde. Al-Attiyah komt met zijn vijfde eindzege op de tweede plaats in de eeuwige ranglijst. Alleen Peterhansel heeft meer eindoverwinningen in Dakar bij de auto’s, namelijk acht.

Motoren

De Argentijn Kevin Benavides heeft de eindzege in de Dakar Rally bij de motoren gepakt. De fabrieksrijder van KTM won de veertiende en laatste proef over 136 kilometer van Al-Hofuf naar Dammam in Saudi-Arabië en passeerde zijn Australische teamgenoot Toby Price in het algemeen klassement. Benavides had aan de meet 55 seconden voorsprong op Price en hij maakte daarmee de 12 seconden achterstand op de Australiër meer dan goed. Het is de tweede eindzege voor Benavides in Dakar; hij won de woestijnrally ook in 2021.