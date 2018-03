Nationale tafeltennistitels voor Oostwouder en Men

Polen naar wereldrecord op WK indoor

4 maart De Poolse estafetteploeg op de 4x400 meter heeft de WK indoor in Birmingham afgesloten met een wereldrecord. Karol Zalewski, Rafal Omelko, Lukasz Krawczuk en Jakub Krzewina snelden in de finale naar het goud in een mondiale toptijd: 3.01,77. Ze verbeterden daarmee het wereldrecord dat sinds 2014 met 3.02,13 in handen was van een Amerikaans kwartet.