NBA round-up: Warriors slopen Mavs, Giannis blijft het doen

Met 32 punten was Giannis Antetokounmpo opnieuw de grote man bij Milwaukee Bucks dat Charlotte Hornets met 103-94 versloeg. De Griek met Nigeriaanse roots kwam dit seizoen in alle vier tot dusverre gespeelde wedstrijden boven de 30 punten uit. Golden State Warriors herstelde zich van het tumultueuze verlies bij Memphis Grizzlies, de tweede nederlaag in het nog vroege seizoen. Stephen Curry, ontsnapt aan een schorsing wegens wangedrag, leidde de titelverdediger naar een ruime 133-103-zege op Dallas Mavericks.