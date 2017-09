NBA-speler Dragic stopt na Sloveense primeur: 'Het is mooi geweest'

Met 35 punten, 7 rebounds en 3 assists in de EK-finale tegen Servië (93-85) was Dragic de absolute uitblinker bij Slovenië. Hij werd na afloop van het toernooi in Istanbul uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP).



,,Mijn droom is uitgekomen. Het lijkt me nu het beste om mijn loopbaan als international te beëindigen'', liet Dragic weten in Ljubljana. ,,We hebben allemaal een moeilijk seizoen achter de rug, zonder veel rust. In de NBA spelen we 82 wedstrijden in de reguliere competitie met veel verre reizen. Het is dan moeilijk om in vorm te blijven. Daarvoor moet je over een grote mentale weerbaarheid beschikken. Het is mooi geweest.''