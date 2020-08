NBA zaterdag verder na drie dagen protest

Wereldbe­ker ski blijft dit jaar weg uit Noord-Amerika

20 augustus De wereldbeker ski slaat dit jaar het gebruikelijke uitstapje naar Noord-Amerika over vanwege de coronapandemie. Volgens de internationale skifederatie FIS leveren de tien geplande races in Lake Louise (Canada), Killington en Beaver Creek (beide in de Verenigde Staten) te veel logistieke problemen op, onder meer door de reisbeperkingen en de eventuele quarantainemaatregelen bij de heen- en terugreis van alle deelnemers.