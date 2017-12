Nederlaag voor Cavaliers na dertien zeges op rij

De 'Cavs' waren een maand ongeslagen en konden met een veertiende zege in Indiana het clubrecord breken. Sterspeler LeBron James was goed voor 29 punten, maar zijn teamgenoten misten precisie bij de afwerking.



Titelverdediger Golden State Warriors won voor de zesde keer op rij een uitduel. BIj Detroit Pistons werd het 102-98 waarmee de Warriors het eerst team werden sinds de Lakers in 2008-2009 dat zes keer op rij buiten de eigen hal wint. Zonder de geblesseerde Stephen Curry was de hoofdrol voor Kevin Durant die 36 punten maakte.



Spannend was het in de topper tussen San Antonio Spurs en Boston Celtics. Lamarcus Aldridge bracht de thuisploeg in San Antonio met nog 1.32 op de klok op gelijke hoogte. Vervolgens deed Kyrie Irving namens de Celtics twee vergeefse pogingen tot een driepunter en gooide Manu Ginobili van grote afstand en met nog 5 seconden op de klok wel raak: 105-102. Het was pas de vijfde nederlaag van de Celtics die nog wel leiden in de Eastern Conference.