Nederland bezig aan succesvolste WK roeien ooit: drie keer goud in olympische klassen, zilver dubbelvier

De tweede gouden medaille werd binnengehaald door de vierzonder voor vrouwen, met Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra. Ymkje Clevering en Veronique Meester veroverden eerder op de dag al de wereldtitel in de tweezonder.

Op de vorige WK, vorig jaar in het Tsjechische Racice, moest de Nederlandse ploeg genoegen nemen met één wereldtitel. Karolien Florijn was toen de beste in de skiff. Er waren toen liefst acht zilveren plakken voor Nederland.



In aanloop naar de WK gaven technisch directeur Hessel Evertse en bondscoach Eelco Meenhorst al te kennen vol in te zetten op een hoog aantal gouden medailles. Liever één gouden plak dan drie zilveren, is hun opvatting.



Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Lennart Van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers. © AP

Dubbelvier heerst

De Nederlandse mannen in de dubbelvier lieten de concurrentie ruim een bootlengte achter zich. Het viertal kwam uit op een tijd van 5.52,33 en liet Italië ruim twee seconden achter zich: 5.54,58. De derde plaats was voor Polen (5.55,02).



Metsemakers en Wieten pakten op de vorige Spelen, in Tokio, ook goud in de dubbelvier. Dat deden ze toen samen met Dirk Uittenbogaard en Abe Wiersma.



Zondag is Nederland ook nog in vier medailles vertegenwoordigd.



Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Ymkje Clevering en Veronique Meester pakken goud op de WK roeien. © ANP

Eerste goud in tweezonder

Clevering en Meester noteerden zaterdag een tijd van 7.20,52 kwam en lieten Australië (7.22,90) en Roemenië (7.24,33) achter zich.

Clevering en Meester, beiden 28 jaar oud, werden in mei nog tweede tijdens de EK in het Sloveense Bled. Ze moesten toen Roemenië nog voor zich dulden. Nooit eerder werd Nederland wereldkampioen in de tweezonder.

,,Ja we hebben onszelf echt verbaasd, zeker als ik hoor dat we na 1500 meter 3,5 seconden voor lagen. Dat had ik nooit gedacht”, reageerde de 28-jarige Clevering. ,,Het is ongelooflijk, ik kan het bijna niet voorstellen. We hebben het gewoon gedaan.”

Naar het einde toe was het wel echt verschrik­ke­lijk. Je voelt dan je benen volstromen, zeker in dit zware weer Ymkje Clevering

Hitte in Belgrado

Het Nederlandse duo ging in de Servische hitte hard van start en roeide de hele wedstrijd aan de leiding. ,,We hebben in de eerste 1500 meter zoveel geïnvesteerd en het was genoeg. Naar het einde toe was het wel echt verschrikkelijk. Je voelt dan je benen volstromen, zeker in dit zware weer.”

Meester kon kort na de race amper op haar benen staan en ging uitgeteld op een stoel zitten. Daar keek ze vol ongeloof voor zich uit, terwijl technisch directeur Hessel Evertse haar met water overgoot. Ondanks de verzuring vond Meester wel kracht om naar de ceremonie te gaan voor het Wilhelmus.

Eerder dit jaar was de concurrentie nog net iets te sterk. ,,We hebben heel veel met elkaar gepraat over wat er binnen en buiten de boot moest gebeuren. Na een week er doorheen gezeten te hebben, hebben we een plan van aanpak gemaakt. We roeien al zeven jaar samen, maar we hebben elkaar nóg beter leren kennen”, aldus Meester.



Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Succes voor Nederland bij de WK roeien in Belgrado. © ANP

Olympische Spelen

Clevering en Meester zetten in de eerste finale van het weekend met Nederlandse inbreng direct de toon. Ook in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs zullen de verwachtingen toenemen.

,,We hebben er ontzettend veel zin in, zeker op deze manier”, aldus Clevering. ,,We hebben de concurrentie de hele week al zenuwachtig rond zien lopen. De tweezonder voelt steeds meer als een machine, in plaats van al dat gewiebel waar je last van kunt hebben. We kunnen maar blijven gaan. Ik dacht dat het spannend zou zijn tot het einde, maar we liepen steeds verder uit.”

De WK roeien eindigen zondag.

Zilver voor dubbelvier

De Nederlandse roeisters uit de dubbelvier hebben net naast een gouden medaille gegrepen. Roos de Jong, Tessa Dullemans, Laila Youssifou en Bente Paulis eindigden als tweede, achter Groot-Brittannië. Het Britse viertal was 0,67 seconde sneller.



De Jong, Dullemans, Youssifou en Paulis bezorgden Nederland de derde medaille op de WK in Belgrado. Eerder op de dag pakte Nederland goud in de tweezonder en de vierzonder voor vrouwen. De Nederlandse mannen eindigde in de vierzonder als vierde.