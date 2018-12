Nederland in rol van underdog: ‘Frankrijk op papier sterker’

EK handbalAls de lichaamshouding van Siraba Dembele gistermiddag in het sportstadion van Bercy een voorbode was van het Franse spel van vandaag, dan belooft het wat voor de Nederlandse handbalsters. De blik in haar donkere ogen hard, haar lijf half onderuitgezakt op een stoel. Tot ze een vraag kreeg: plots zat de Franse sterspeelster recht overeind.

Door Lisette van der Geest



Nederland komt vandaag uit in het hol van de leeuw. Het stadion in Bercy heeft capaciteit voor 15.000 toeschouwers, gistermiddag waren rond de 12.000 kaarten verkocht. Het zullen vooral Fransen zijn die vanavond om 21.00 uur de stoelen bezetten. ,,Heerlijk”, vindt Estavana Polman. Zij maakt zich niet druk om boegeroep, dat daagt haar alleen maar uit.

,,Op papier is Frankrijk het sterkste team”, zegt bondscoach Helle Thomsen. Het is geen manier om de druk te verleggen, dat is realiteit. Nederland staat voor de vijfde keer op rij in de halve finale van een belangrijk toernooi. De handbalsters wonnen onder meer zilver op het WK en EK. Maar Frankrijk is de verliezend olympisch finalist én regerend wereldkampioen. Al haalden de Franse vrouwen nog nooit een EK-finale, wel wonnen ze drie keer brons.

Handbal is populair in Frankrijk. Het gemiddelde maandsalaris in de professionele competitie is 2.883 euro. Uit het team van Thomsen zijn Lois Abbingh en Jessy Kramer de speelsters met de grootste Franse ervaring. Tot Abbingh deze zomer naar het Russische Rostov Don vertrok woonde en speelde zij in Parijs. Kramer speelt al jaren in Toulon.

Volledig scherm Jessy Kramer. © ANP ,,Ik ken die meiden uit de competitie, maar dat wil niet zeggen dat ze hetzelfde spelen als bij het nationaal team”, zegt Kramer. Daarnaast: ,,Geen enkel team zou makkelijk zijn als tegenstander in de halve finale. Dus ook Frankrijk niet.” Kramer, die door het wegvallen van twee belangrijke speelsters Yvette Broch (gestopt) en Danick Snelder (geblesseerd) dit toernooi niet alleen in de verdediging uitkomt, maar ook op de cirkel, had eigenlijk niet verwacht dat Nederland de halve finale zou halen.

Vechtlust

,,Als je realistisch keek naar met wat voor team we gingen. Dat we op een best belangrijke positie, de cirkel, alleen een debutant hadden, ja dan mag je ook niet veel verwachten. Maar met vechtlust, goed handbal laten zien en goed knokken kom je toch ver.”

Met 810 goals in 266 interlands is de 32-jarige Dembele topscorer bij het Franse team. Naar alle waarschijnlijkheid is het haar laatste EK, en dan ook nog eens in eigen land. ,,Natuurlijk ben ik daardoor extra gebrand”, zegt ze. Haar houding recht overeind, haar blik strak de zaal in.

Maar uiteindelijk tellen de opmerkingen vooraf niet. Gaat het op een toernooi niet om de sterkste teams op papier. Thomsen: ,,Het is nog steeds zeven tegen zeven. Na zestig minuten moet je het zien, je weet het nooit.”