Nederland met 43 atleten naar EK in Polen, Femke Bol laat horden aan Cathelijn Peeters

Viva Las Vegas! Zes jaar na oprichting winnen ijshockey­ers Golden Knights de Stanley Cup

De ijshockeyers van Vegas Golden Knights hebben voor het eerst in het bestaan van de club de Stanley Cup veroverd. Dat is het kampioenschap in de Amerikaanse profcompetitie NHL. De ploeg versloeg in wedstrijd vijf van de finale Florida Panthers overtuigend met 9-3 en bracht met die zege de eindstand in de best-of-seven op 4-1.