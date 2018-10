Nederland met tien zwemmers naar WK kortebaan in China

Biles schittert ondanks niersteen op WK turnen

28 oktober Simone Biles keerde na twee jaar terug in een grote competitie en is bij de WK turnen in Doha meteen weer de superster. ,,Ze is de Tiger Woods, de Michael Jordan van onze sport'', zei Tom Forster, directeur 'high performance' van de Amerikaanse turnploeg, nadat de viervoudig olympisch kampioene zaterdag op drie van de vier toestellen en in de allroundcompetitie de hoogste score had neergezet.