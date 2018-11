Nederland nog in wachtkamer voor WK volleybal van 2022

Anne van Dam boekt weer zege in Spanje

25 november Golfster Anne van Dam heeft haar tweede toernooizege van dit jaar geboekt en opnieuw was het in Spanje. Na een overtuigende overwinning in het Barcelona Open in september was de Arnhemse prof nu veruit de sterkste in het Andulasië Open in Marbella. Ze eindigde met een slotronde van 70 slagen op 271 slagen totaal, 13 onder par.