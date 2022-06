Nederland sluit Pro League-campagne af met simpele zege op Spanje

Voor Nederland en Spanje stond er aan de Oosterplas niets meer op het spel. Oranje schreef een week eerder de Pro League voor het eerst op zijn naam, nadat India in dat weekend voor een tweede keer werd verslagen. De prijzen waren dus al verdeeld. Bondscoach Delmée wijzigde tegen Spanje zijn selectie ten opzichte van de zege een dag eerder, met Jaïr van der Horst als meest opvallende naam.

In zijn debuutwedstrijd tegen Argentinië scoorde de aanvaller van HC Den Bosch met zijn eerste balcontact. Ook in de twee interlands daarna maakte hij indruk, waardoor hij tegen Spanje zijn vierde interland mocht gaan spelen.

Van der Horst scoorde ook tegen Spanje, maar Thijs van Dam maakte het openingsdoel. De aanvaller van HC Rotterdam had enig fortuin, want de bal ging via de Spaanse keeper in het doel: 1-0. Daarna stond Van der Horst op de goede plek om de voorzet van Tjep Hoedemakers tegen de plank te tippen. Floris Wortelboer zorgde voor de 3-0.

Volledig scherm Nederland - Spanje. © Pro Shots / Bart Scheulderman

Spanje kreeg enkel kansen via een strafcorner in de eerste helft. Liefst tien. Alle zonder succes, want Pirmin Blaak redde telkens uitstekend en toonde zich een ware plaaggeest voor de diverse Spaanse strafcornerschutters - ook bij de twee strafcorners in de tweede helft.

Daarin vielen nog twee treffers. Terrance Pieters maakte de 4-0. Borja Lacalle maakte de Spaanse eretreffer door de rebound van een strafcornerrebound achter Derk Meijer, die in de 52ste minuut Pirmin Blaak verving, te pushen: 4-1.

Zo kwam een einde aan de derde editie van de Pro League. Nederland won vijftien keer, waaronder driemaal na shoot-outs, en verloor slechts één keer (4-1 tegen Duitsland). De ploeg van bondscoach Delmée komt op 13 december pas weer in actie in het nieuwe Pro League-seizoen. Groot-Brittannië is de eerste tegenstander.