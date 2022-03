Nederland sluit WK indoor af met zilver voor estafettevrouwen, mannen snellen naar brons

Femke Bol was voor de finale gespaard en fungeerde nu als slotloopster. Dat legde de Nederlandse ploeg geen windeieren, want Bol liep zoals verwacht één van de snelste rondjes van het hele veld.

De Ethiopiër Samuel Tefera heeft zijn wereldtitel op de 1500 meter geprolongeerd. De indoorkampioen van 2018 versloeg olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen op de WK in Belgrado met een eindsprint in 3.32,77. Voor de 21-jarige Noor was er het zilver met 3.33,02. Het brons ging naar Abel Kipsang uit Kenia in 3.33,36.

Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft naast een medaille gegrepen. De 27-jarige Noord-Hollander kwam in Belgrado niet over 5,85 meter. Dat lukte vier polsstokhoogspringers wel, onder wie wereldrecordhouder Armand Duplantis uit Zweden. Hij werd wereldkampioen door over 6,05 meter te springen. Toen Duplantis al goud had, deed hij nog een wereldrecordpoging op 6,20 meter. Zijn eerste twee sprongen gingen fout, maar bij de derde sprong was het raak. Zo werd het WK afgesloten met een prachtig wereldrecord.