Nederland vol goede hoop tegen Servië en beste speelster ter wereld

Als Nederland gisteren wel van China had gewonnen, was Italië de tegenstander in de strijd om een finaleplaats. Op papier een mindere tegenstander, maar aanvoerster Maret Balkestein-Grothues kijkt niet op die manier. ,,Ik vind dat Italië het ook heel goed doet. Het is het team dat dit WK echt in de flow zit en het zijn allebei goede teams. Daarnaast is het nu zoals het is. Ik denk dat we de Serven ook kunnen hebben.”



Tegen Servië verwacht Grothues een andere wedstrijd dan een dag geleden. ,,Het wordt een heel ander spelletje. De Serven spelen heel hoge ballen, waar China heel hoog én snel speelt. Op de Serven kunnen we ons blok beter instellen, daar hebben we in ieder geval meer tijd.”