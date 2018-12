Nederlander Daniel Sprong verkast van Penguins naar Ducks

De in Amsterdam geboren Sprong kwam voor Pittsburgh tot 42 wedstrijden in de NHL. Op het hoogste niveau scoorde hij vier keer, een niveau lager met het tweede team (in de American Hockey League) 32 maal. Sprong verhuisde op 7-jarige leeftijd naar Canada en maakte in 2016 deel uit van de selectie van Pittsburgh Penguins die dat seizoen de Stanley Cup won. Sprong kreeg toen alleen speeltijd gedurende het reguliere seizoen en niet in de play-offs.