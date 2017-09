Nederlandse achten in herkansing

Zwangere Polman twijfelde: 'Kom ik nog terug?'

15:47 Amper drie maanden nadat ze bevallen is van dochter Yesslynn meldde Estavana Polman zich alweer bij Oranje. De 25-jarige handbalster is dolblij met haar snelle terugkeer. ,,Dat ik er even tussenuit ben geweest, zorgt er nu voor dat ik meer geniet.”