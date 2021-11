Nederlandse cricketteams vanwege coronavariant vast in Afrika: 'Het is wel redelijke paniek’

De Nederlandse cricketteams zijn precies op het verkeerde moment op de verkeerde plek. De mannen spelen vandaag in Zuid-Afrika en de vrouwen zitten voor een kwalificatietoernooi in Zimbabwe. Sinds vanmiddag 12.00 uur geldt er een vluchtverbod voor alle vluchten vanuit landen in zuidelijk Afrika vanwege zorgen om een nieuwe coronavariant.

,,We zijn zeer bezorgd”, vertelt Jurgen Delfos, voorzitter van de KNCB. ,,De mannen spelen momenteel een wedstrijd in Pretoria, precies het gebied waar de nieuwe variant zich ontwikkelt. Ze hebben nog een paar wedstrijden te gaan, maar als er eerder vluchten gaan, zullen we dat proberen. De veiligheid van onze spelers gaat boven alles.”

Het nationale team speelt 28 november en 1 december nog een wedstrijd. ,,We hebben in principe stoelen geboekt voor een vlucht op 2 december”, legt Delfos uit. ,,Maar de situatie en de informatie zijn onduidelijk. Ook KLM zegt tegen ons dat ze het niet weten. Nu is het alleen maar chaotisch, elk uur gebeurt er iets nieuws.”

‘Redelijke paniek’

De Nederlandse vrouwen zitten in Zimbabwe voor een kwalificatietoernooi. Zij zouden maandag nog een wedstrijd spelen, maar er wordt nu toch gekeken om zo snel mogelijk naar huis te gaan. ,,Daar wordt alles geregeld door de ICC (Internationale Cricketbond, red.)”, vertelt Delfos. ,,We houden het in de gaten, maar kunnen weinig doen. Er zijn daar negen teams, en de ICC is verantwoordelijk voor dat zij veilig thuiskomen. Maar het is wel redelijke paniek, je wilt niet dat ze daar enorm lang vastzitten.”

Nieuw Zeeland

De KNCB kijkt ook al vooruit naar het nieuwe jaar. Delfos: ,,We moeten kijken hoe de internationale gemeenschap reageert op spelers die in een risicogebied zijn geweest. In december staat er weinig gepland, maar de mannen moeten in januari en maart al naar verschillende landen, waaronder Nieuw-Zeeland. Dat wordt allemaal nog even aankijken.’’