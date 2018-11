Nederlandse curlingmannen verliezen op EK ook van Duitsland en Rusland

Fontijn door naar kwartfina­les op WK boksen

10:56 Nouchka Fontijn heeft de kwartfinales bereikt bij de WK boksen in New Delhi. De 31-jarige Schiedamse rekende in de klasse tot 75 kilogram in de achtste finales overtuigend af met haar tegenstandster Myagmarjargal Munkhbat uit Mongolië.