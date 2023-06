Nederlandse golfers stelen de show, maar grijpen 35 jaar na EK-winst Oranje naast nieuwe zege in München

Met samenvattingMet twee spelers in de laatste flight beleefde het Nederlandse golf zondag een topdag in München. Een eindzege zat er echter nét niet in voor Joost Luiten, die op de voorlaatste hole een voorsprong pijnlijk uit handen gaf . Precies 35 jaar na de Europese titel van het Nederlandse elftal in de Beierse stad bleef ’s lands beste golfer steken op de tweede plaats.

Het was, nog voor de eerste bal was geslagen op de slotdag van het BMW International Open, al een unieke dag voor het Nederlandse golf in München. Voor de eerste keer in de historie stonden twee golfers van eigen bodem in de laatste flight van een toernooi op de Europese Tour (nu DP World Tour geheten): Bleiswijker Joost Luiten (37) en Daan Huizing (32) uit Soest.

Een knappe prestatie, waarbij vooral het spel van Luiten grote indruk maakte. Met een voorsprong van drie slagen op Huizing en vier op de gedeelde nummers 3 opende Luiten de jacht op zijn zevende toernooizege in het Europese golfcircuit. Eerder dit jaar was Nederlands beste golfer al dichtbij, driemaal eindigde hij als derde. Onlangs, tijdens het KLM Open in Cromvoirt, ging Luiten eveneens voortvarend van start, maar viel hij gedurende het vierdaagse toernooi terug. ,,De zevende zege komt steeds dichterbij’’, sprak hij toen monter.

Zijn eerste drie dagen in München waren van een ongekend hoog niveau. Ziggo-commentator Jan Kees van der Velden, de éminence grise van het vaderlandse golf, was onder de indruk. ,,Ik heb al heel veel rondes van Joost gezien, maar die van zaterdag was één van zijn beste ooit’’, sprak de tv-commentator over de score van 65 (-7 onder par) van Luiten op de voorlaatste dag. ,,Dit was een masterclass course management’’, oordeelde Van der Velden over het sublieme spel van Luiten.

Volledig scherm Daan Huizing kende ook een teleurstellende zondag. © Getty Images Een dag eerder, op vrijdag, imponeerde Luiten nog met een hole-in-one op hole 8. Het was alweer zijn zevende ace in zijn professionele carrière. Huizing, eerder dit jaar lang langs de kant wegens een hinderlijke nekblessure als gevolg van gebitsproblemen, voegde zich met een score van 66 op plaats 2 op het leaderboard, een plekje achter Luiten.



Beide mannen, gestoken in een oranje golfpolo, maakten er een razend spannende dag van op de achttien holes van Golfclub München Eichenried. Dat het duo het beste spel al eerder had laten zien in de Beierse hoofdstad, maakte de pret en spanning er niet minder om. Goede slagen en prachtballen werden afgewisseld met slechte en onnodige fouten.

Luiten slaagde er uiteindelijk maar eenmaal in een birdie (een slag onder par) op zijn scorekaart te noteren, maar bleef desondanks vrijwel de gehele ronde op plek 1 op het leaderboard staan. Het bracht hem niet van de leg, sprak hij tijdens een kort interviewtje van de Europese Tour tijdens zijn ronde. ,,Gewoon blijven golfen en het simpel houden’’, aldus Luiten.

Toch nam de spanning ook toe bij de ervaren Bleiswijker, die 5 jaar en 127 dagen na zijn laatste zege wel héél dicht bij een zevende toernooi-overwinning kwam. Na afloop van het Oman Open in het voorjaar van 2018 hield de tweevoudig KLM Open-winnaar voor het laatst een bokaal in de lucht. Zou het dan eindelijk weer eens gebeuren? In München, precies 35 jaar na de Europese titel van het Nederlandse elftal onder aanvoering van Rinus Michels? En dat een jaar na zijn mentale break van enkele maanden, toen Luiten geen bal meer fatsoenlijk kon raken en even afscheid moest nemen van de veeleisende sport.

Volledig scherm Joost Luiten baalt in München. © AFP

Zijn directe belager, de 26-jarige Thriston Lawrence uit Zuid-Afrika, hield hij lang achter zich. Totdat Luiten een dure fout maakte op de voorlaatste hole door een putt van een meter te missen. Het kostte hem de leiderspositie. Een birdie was nodig op hole 18 om er nog een beslissende play-off uit te slepen, maar de lange – en moeilijke – putt van iets meer dan zeven meter ging centimeters naast de hole. Daarmee bleef Lawrence één slag voor: -12 om -13. ,,Ik vind het spijtig voor Joost’’, sprak een geëmotioneerde winnaar. ,,Dit laat zien hoe zwaar deze sport is en hoe moeilijk het is een toernooi op de Europese Tour te winnen.’’

Kleine troost voor Luiten was dat zijn tweede plaats in München hem een startbewijs opleverde voor The Open Championship in Engeland, het oudste en meest prestigieuze golftoernooi van de wereld.

Die andere Nederlander in de laatste flight, Huizing, knokte zich naar een verdienstelijke gedeelde zevende plaats. Vooral zijn vechtlust sprak tot de verbeelding, Huizing wisselde birdies af met bogeys (één slag boven par) en produceerde zelfs nog een zeer fraaie eagle (twee slagen onder par) op hole 11.