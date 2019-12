Nederlandse ijshockeyers maken gehakt van Mexico op OKT

Rugslagspecialiste Toussaint bemachtigt ticket voor Olympische Spelen in Tokio

13:18 Kira Toussaint heeft zich op de 100 meter rugslag geplaatst voor de Olympische Spelen. Bij de Swim Cup in Amsterdam dook Toussaint al in de series onder de limiet van 59,90 seconden. De 25-jarige Amsterdamse tikte in het Sloterparkbad aan in 59,63 en verzekerde zich daarmee van een ticket voor Tokio 2020.