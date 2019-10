Nederlandse records voor Toussaint en Kamminga

Zuid-Afri­ka beëindigt rugbydroom van gastland Japan

15:53 De rugbyers van Zuid-Afrika staan in de halve finale van het WK. Ze waren in een volgepakt stadion in Chofu veel te sterk voor gastland Japan (26-3). Zuid-Afrika maakte een einde aan een prachtig WK voor Japan, dat de afgelopen weken verraste met overwinningen op Ierland en Schotland. Zuid-Afrika nam ook revanche voor de verrassende nederlaag tegen Japan van vier jaar geleden in de groepsfase van het vorige WK.