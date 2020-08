Nederlandse titel voor beachvolleybalduo Schoon/Stam

Toeschou­wers weer welkom in MotoGP bij races in Italië

13 augustus De MotoGP zal volgende maand de eerste races organiseren waar publiek weer welkom is. Bij de Grote Prijzen van San Marino (11-13 september) en Emilia-Romagna (18-20 september) zijn per dag 10.000 toeschouwers toegestaan op het circuit Marco Simoncelli in Misano.