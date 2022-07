Nederlandse waterpolosters pakken brons op WK na inhaalrace tegen Italië

De Nederlandse waterpolosters hebben brons gepakt op het WK in Hongarije. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg Italië in de wedstrijd om de derde plaats met 7-5 na een achterstand van 1-4. Oranje had in de halve finales met 13-12 verloren van het gastland.

De waterpolosters bereikten in 2015 de finale van het WK, waarin ze het moesten afleggen tegen de Verenigde Staten. Drie jaar later wonnen ze de Europese titel in Barcelona. Sindsdien bleven de waterpolosters op de WK’s en het EK steeds buiten de medailles. Onder leiding van de nieuwe bondscoach Doudesis, de opvolger van Arno Havenga die vertrok na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio, pakte Oranje dankzij een knappe inhaalrace brons in Boedapest.

Twee dagen na de nederlaag tegen de Hongaarse vrouwen kwam de ploeg van Doudesis in de ‘troostfinale’ op voorsprong via Ilse Koolhaas. Italië nam echter het initiatief over en liep uit naar een voorsprong van 4-1. Oranje toonde veerkracht en kwam aan het einde van het derde kwart weer op gelijke hoogte via Sabrina van der Sloot. In het laatste kwart haalden de Nederlandse waterpolosters het brons binnen via doelpunten van Simone van de Kraats, Nina ten Broek en Brigitte Sleeking. Keepster Laura Aarts, die na de rust slechts één tegentreffer incasseerde, werd gekozen tot beste speelster van de wedstrijd.

Later op zaterdag strijden Hongarije en de Verenigde Staten in het openluchtbad in Boedapest om de wereldtitel.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP