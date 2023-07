Nederlandse zwemmers naar (halve) finales op WK in Fukuoka

Bij de WK in Fukuoka zien we vanmiddag een hoop Nederlandse zwemmers in actie. Vanmorgen vroeg (Nederlandse tijd) plaatsten de zwemsters (Kim Busch, Milou van Wijk, Sam van Nunen en Marrit Steenbergen) zich als derde voor de finale van de 4x100 meter vrij. Eerder plaatsten Arno Kamminga en Steenbergen zich individueel voor de halve finales van respectievelijk de 100 meter school en de 200 meter wisselslag.

Busch, Van Wijk, Van Nunen en Steenbergen realiseerden in de series een tijd van 3.35,50. De Australische vrouwen gingen als snelste door in 3.31,52. Vooral Steenbergen maakte indruk. Ze zette met 52,13 haar beste splittijd ooit neer en was hiermee ook de snelste van het hele veld. ,,Ik zag dat we er goed bij lagen, dus ik dacht ik moet gewoon hard”, zei ze na de race. De finale halen was voor de vrouwen het belangrijkste doel. ,,Andere landen kunnen in de finale nog wel andere namen inzetten. Een medaille zal moeilijk worden, maar we gaan er nog een keer voor”, aldus Busch.

Steenbergen kwam eerder al in actie op de 200 meter wisselslag en haalde daarop als dertiende de halve finale in een tijd van 2.11,31. De Amerikaanse Kate Douglas ging in 2.09,17 als snelste door. ,,Dat viel wel zwaar. Ik ging te hard af. Dat moest ik aan het einde bekopen. Maar met mijn race op de 4x100 vrij laat ik zien dat het met mijn vorm wel goed zit. Ik weet nu dat ik de 200 wissel in halve finale anders moet opbouwen.”

Eerder in de Nederlandse ochtend kwalificeerde Kamminga zich als tweede voor de halve finales van de 100 meter school. Hij zette in de series een tijd neer van 58,71. Alleen de Chinees Haiyang Qin was sneller met een tijd van 58,26. Kamminga, vorig jaar winnaar van het zilver bij de WK, was tevreden. ,,Het ging lekker. Dit is mijn beste seizoenstijd. Ik zwem een dikke 58'er. Er zijn er maar weinig die dat kunnen en ik denk dat er nog wel rek in zit.”

Nyls Korstanje plaatste zich voor de halve finales van de 50 meter vlinder. Hij noteerde in de series met 23,19 de achtste tijd. Deze afstand is niet olympisch. De 100 meter vlinder is hier zijn hoofddoel. ,,Maar het is fijn om dit nummer als voorbereiding te zwemmen. Het zou heel leuk zijn om de finale te halen”, zei Korstanje.

De (halve) finales staan zondagmiddag (Nederlandse tijd) op het programma.