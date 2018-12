Neptunus in shock na ‘ernstig letsel’ honkballer Loek van Mil

De 34-jarige Brabander staat onder contract bij de Nederlandse topclub Neptunus, die hij vorig jaar nog de landstitel bezorgde door uit te blinken in de Holland Series tegen Amsterdam.



Van Mil honkbalt sinds 2016 in de wintermaanden echter ook in Australië. De 2,16 meter lange pitcher speelde eerder in de Verenigde Staten en Japan. Hij pakte twee jaar geleden met Oranje de Europese titel en is op de grote toernooien een vaste waarde in de selectie.



De familie van Van Mil is op weg naar Australië. ,,Wij wensen Loek en zijn familie veel sterkte'', melden Neptunus en de Nederlandse honkbalbond. ,,We zijn allemaal in shock’', zegt coach Ronald Jaarsma. ,,Honkbal is bijzaak nu en we hopen met zijn allen dat ie herstelt.’’