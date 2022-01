NFL-ster Tom Brady niet naar Super Bowl: ‘Ik denk op dit moment niet meer dan vijf minuten vooruit’

Er zijn nog vier ploegen die wél kans maken op ‘Super Bowl LVI’. In de AFC wordt de finale gespeeld tussen de Kansas City Chiefs en de Cincinnati Bengals. In de NFC wordt de finale gespeeld tussen de Los Angeles Rams en de San Francisco 49ers. De winnaars van beide wedstrijden spelen de Super Bowl, die dit jaar wordt gespeeld op 13 februari in het SoFi-stadion in California. De Super Bowl is de grootste losse sportwedstrijd van wereldwijd en wordt over de hele wereld door zo'n honderd miljoen mensen bekeken.