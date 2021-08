Niek Kimmann draait er niet omheen: ‘Een mooi verhaal? Ammehoela! Ik rijd liever hard’

Topcoureur Rossi (42) kondigt afscheid aan na kwart eeuw MotoGP

5 augustus Valentino Rossi neemt aan het eind van het seizoen afscheid van de MotoGP, na een kwart eeuw racen op grand prix-niveau. De 42-jarige Italiaanse motorcoureur werd in zijn lange carrière negen keer wereldkampioen. ‘The Doctor’, zoals hij zichzelf graag noemde, verzamelde zeven titels in de belangrijkste klasse. Daarmee was hij dé dominante MotoGP-rijder in het eerste decennium van de 21ste eeuw.