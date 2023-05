Nieuwe badminton-service is zó goed, dat hij verboden is: ‘Hij is briljant, maar onmogelijk’

Moedeloos werden ze ervan. Badmintonners kregen afgelopen weken de ene na de andere spinservice om hun oren die onmogelijk is terug te slaan. Niet leuk voor de spelers, en zeker niet voor het publiek. Daarom grijpt de bond in: de nieuwe slag wordt verboden. ,,Het is het gesprek van de sporthal.”

,,Hij is briljant", moet topbadmintonner Robin Tabeling toegeven. ,,Maar het is gewoon niet te doen.” Normaal komt de shuttle na een opslag met de ‘kurk’ naar voren bij de tegenstander, waardoor die de shuttle makkelijk kan retourneren. Maar door deze revolutionaire opslag wijzen de veren van de shuttle altijd naar de tegenstander toe, waardoor die hem met geen mogelijkheid fatsoenlijk over het net krijgt.

Badmintonners over de hele wereld vergapen zich al twee maanden aan video's op YouTube. Want hoe ontwikkel je in godsnaam deze nieuwe slag? Het vergt een bijzondere greep, een draai met je middelvinger en duim - alsof je een propje wegschiet - en een voorzichtige slag. Sommigen beweren dat ze 'm binnen tien minuten onder de knie hebben, anderen ploeteren er dagen op, zonder succes.

Ze kunnen hun moeite inmiddels sparen, want in elk geval de komende twee weken is de spinservice verboden. Dat levert behoorlijk wat commotie op. Sommigen prijzen de innovatie van de speler die de service heeft geïntroduceerd: Marcus Rindshoj. Geen topspeler, maar hij won er opvallend veel punten mee. Het publiek begon al snel te morren. Onder meer in Azië, waar de sport enorm populair is. Fans kijken niet voor duels die met een paar slappe puntjes voorbij vliegen.

Ook de spelers kwamen in opstand, nadat ze steeds meer video's ontvingen van potjes die na tien minuten aan een bloedeloos einde kwamen. Daaruit bleek dat spinservice het levenslicht al in 2022 zag, op een toernooi in Zuid-Korea. Maar de Deen Rindshoj ontwikkelde hem tot een echte ‘killer'.

Tabeling, naast een van de beste badmintonners van Nederland ook vicevoorzitter van de internationale atletencommissie, schreef een brief aan de bond met argumenten om de opslag in de ban te doen. ,,We hebben een compilatie gemaakt van beelden waarin de slag in wedstrijdverband werd gebruikt. Daar hebben we een heel stuk bijgeschreven. Er moet iets aan gedaan worden. Het haalt het plezier voor sponsoren en publiek zó naar beneden, dat het negatief is voor de sport. Zo komen we niet verder dan vijf minuutjes per potje.”

Begin je niet met serveren, ben je meteen de pineut Robin Tabeling

Ranglijsten overhoop

Wat daarbij meespeelt: komend jaar zijn de kwalificaties voor de Olympische Spelen in Parijs. Spelers die weinig voorstellen, maar alleen deze service beheersen, kunnen de ranglijsten volledig overhoop gooien door het ver te schoppen in toernooien. ,,Dan bepaalt de tos wie de winnaar is. Begin je niet met serveren, ben je meteen de pineut.”

Het tijdelijke verbod geldt ook in Nederland. De bond heeft het besluit van de internationale federatie zonder al te veel discussie overgenomen, zegt Dennis van Putten van Badminton Nederland. ,,We volgen gewoon de lijn van de wereldbond. En we delen hun mening ook wel. Innovatie is altijd goed, maar het moet niet ten koste gaan van het kijken van de sport.”

In eerste instantie is het verbod tijdelijk, voor twee weken. Tijdens de algemene vergadering van de wereldbond moeten definitieve afspraken worden gemaakt. Mochten daar mensen pleiten tegen een verbod op de spinservice, zou Tabeling graag met hen in gesprek gaan. ,,Ik zou niet weten hoe je die shuttle kunt terugslaan.”

Wie zelf wil oefenen op de opslag, bijvoorbeeld om deze zomer op de camping in Frankrijk hoge ogen te gooien, kan terecht op sociale media. Badmintonners over de hele wereld buigen zich erover. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien’, verwonderen onderstaande YouTubers. In drie stappen leggen ze uit hoe je er zelf mee aan de slag kunt:

