Nieuwe datum voor TT van Assen op voorlopige kalender MotoGP: 27 juni

De kalender voor 2021 telt vooralsnog negentien races en is volledig onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de pandemie, benadrukt de organisatie. Het is ook onduidelijk of er toeschouwers welkom zijn bij de GP’s. De lokale autoriteiten beslissen daarover. Het is de bedoeling dat het seizoen op 28 maart begint met een avondrace in Qatar. De slotrace is op 14 november 2021 in Valencia. De organisatie heeft al drie races op de reservelijst staan: in Portugal, Indonesië en Rusland.