Nieuwe voorzitter NOC*NSF wil iedereen aan het sporten krijgen

Anneke van Zanen-Nieberg wil dat NOC*NSF een duidelijkere rol gaat spelen in haar streven iedereen in Nederland aan het sporten te krijgen. De nieuwe voorzitter van de sportkoepel zei dat vandaag bij haar eerste algemene ledenvergadering in die functie.

Een hogere sportparticipatie staat hoog op haar wensenlijstje, net als de top 10-ambitie als het om de topsport gaat en een grotere rol van Nederlandse bestuurders op het internationale podium.

Uit onderzoek van KPMG bleek onlangs dat meer dan 10 miljoen Nederlanders ten minste wekelijks aan sport doen, georganiseerd (5,3 miljoen) dan wel niet georganiseerd. ,,Een mooi aantal, maar dan zijn er nog zo’n 8 miljoen mensen die niet sporten. Om allerlei redenen. Wij moeten ervoor staan dat iedereen in Nederland elke dag kan sporten”, aldus Van Zanen in haar openingsspeech. Dat hoeft niet per se meer geld te kosten. De sportkoepel maakt jaarlijks een kleine 15 miljoen euro vrij om de sport toegankelijker te maken. ,,Ik vind dat we als overkoepelende bond zichtbaarder moeten zijn daarin.”

De rol van NOC*NSF ligt in het faciliteren, in het ondersteunen van de diverse sportbonden en hun verenigingen, maar ook in het aangaan van samenwerkingen met maatschappelijke instanties, stelt Van Zanen, zelf een oud-handbalster en de opvolgster als voorzitter van André Bolhuis. ,,Wij hebben een leidende rol in de stimulering van de sportparticipatie. Dan moet je ook ervoor zien te zorgen dat het aantal ‘uitvallers’ onder 16-jarigen terugloopt. En dat bijvoorbeeld een initiatief als OldStars door meer dan de huidige zeven sportbonden die eraan meedoen wordt ondersteund. Wij hebben de faciliteiten en zij, met de leden van de aangesloten verenigingen, de mensen.”