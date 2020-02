Nieuwe wereldrecordpoging mislukt voor polsstoksensatie Duplantis

Cleveland Cavaliers ziet coach vertrekken: ‘Negen maanden alles gegeven’

9:22 De slechte prestaties van Cleveland Cavaliers in de NBA hebben geleid tot het vertrek van coach John Beilein. De 67-jarige Amerikaan was bezig aan zijn eerste seizoen bij de 'Cavs'. Zijn ploeg staat onderaan in de oostelijke divisie van de basketbalcompetitie, met slechts veertien overwinningen tegenover veertig nederlagen.