Nike denkt maar aan één ding: de portemonnee van Nike

WK turnen Zonderland nog niet topfit: ‘Al oefeningen gedaan die vloeiender gingen’

0:31 Epke Zonderland was donderdag na de podiumtraining voor de WK turnen in Stuttgart nog niet tevreden. ,,Ik was vandaag nog niet fit genoeg”, zei de Fries die met de Nederlandse ploeg deelname aan de Olympische Spelen van Tokio wil afdwingen. Daarvoor is een plaats bij de beste twaalf landen nodig.