Nikita den Boer bezorgt Nederland op slotdag Paralympische Spelen nog 59ste medaille

Douma en Lau veroveren Nederland­se titels op 10 kilometer

29 augustus Richard Douma en Jasmijn Lau hebben zich in Hem (Noord-Holland) gekroond tot Nederlands kampioenen 10 kilometer op de weg. Douma troefde in de eindsprint Benjamin de Haan af en won het goud in 29.22 minuten. De Haan klokte 29.23. Filmon Tesfu eindigde in 29.25 als derde.