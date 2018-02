NK: Garia troeft Martina en Van Gool op 60 meter af na fotofinish

Chris Garia is de nieuwe Nederlands kampioen op de 60 meter sprint. De atleet uit Rotterdam troefde in de finale bij de NK indoor in Apeldoorn Churandy Martina nipt af. Garia, een gewezen honkballer, noteerde 6,70. Martina finishte als tweede en kreeg dezelfde tijd als de winnaar achter zijn naam, dus ook 6,70.

Joris van Gool bewees hoe spannend de finale van de kortste sprintafstand was en waarin de fotofinish de uitslag bepaalde. De Brabantse jongeling leek na een geweldige start op het goud af te spurten, maar hij werd op de meet bijgehaald door Garia en Martina. Ook Van Gool kreeg een tijd van 6,70 achter zijn naam.

Garia, afkomstig van Curaçao, was echter de grote surprise op de NK indoor. Hij heeft namelijk al een aardige honkbalcarrière achter zich. De 25-jarige Garia speelde zelfs voor het Nederlands team, vorig jaar nog op het World Port Tournament en het jaar daarvoor op het EK. Garia honkbalde ook in de Verenigde Staten. Hij raakte relatief kortgeleden verzeild in de atletiek omdat collega-honkballers hem vertelden dat hij zo snel was dat hij zich eens moest meten met echte sprinters.

Martina was best tevreden met zijn optreden bij de NK indoor. ,,Ik heb mijn best gedaan en goed gelopen'', zei hij na de finale. De 33-jarige routinier loopt deze winter vooral indoorwedstrijden om zijn start te verbeteren. De sprinter van Curaçao denkt niet aan de WK indoor begin maart in Birmingham. ,,Het doel is deze zomer de EK outdoor in Berlijn. Daar is alles op gericht.''

Kogelstoten

Melissa Boekelman heeft voor de negende keer in haar atletiekcarrière de Nederlandse titel indoor veroverd bij het kogelstoten. Een afstand van 17,34 meter was voldoende voor het goud in het Omnisport van Apeldoorn.

Het was haar negentiende titel totaal. In de buitenlucht was de 28-jarige Boekelman al tien keer de beste van Nederland. ,,Ik ben blij met deze titel, want indoor is niet echt mijn ding. Het is meer een leuke bijkomstigheid. Technisch liep het ook niet'', zei de kampioene.