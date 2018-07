'Nobody' Michael Kim boekt eerste golfzege PGA

Het was ook nog eens een zege met glans, want de 25-jarige Kim eindigde na vier ronden op 257 slagen, 27 onder par. Die score was een toernooirecord. Bovendien gaf hij de concurrentie het nakijken, want hij had liefst acht slagen minder nodig dan de vier golfers die de tweede plaats deelden met 265 slagen: de Italiaan Francesco Molinari en de Amerikanen Joel Dahmen, Sam Ryder en Bronson Burgoon.



Het was de eerste triomf voor Kim op de PGA-tour en voor zijn optreden in Silvis behoorde hij bepaald niet tot de favorieten. In zijn zes voorgaande toernooien haalde hij vijf keer de cut niet. Hij opende de John Deere Classic met 63 slagen, vervolgde met twee keer een rondje 64 en sloot af met 66.