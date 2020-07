NOC*NSF: Overlijden Van Ruijven niet te bevatten

Sportkoepel NOC*NSF heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van shorttrackster Lara van Ruijven. ,,Het is vrijwel niet te bevatten wat Lara van Ruijven en haar naasten is overkomen”, zegt technisch directeur Maurits Hendriks.

,,Ik heb haar leren kennen als een succesvolle en volop in het leven staande jonge topsporter en een graag geziene collega binnen de grote groep sporters en begeleiders van TeamNL. Het verdriet en de verslagenheid bij haar naasten en iedereen die haar kende is groot”, vervolgt Hendriks. ,,Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit onbegrijpelijke verlies. Laten we elkaar en Lara’s omgeving stevig vasthouden en steunen in deze moeilijke tijd.”

Van Ruijven heeft met grote inzet aan zowel de Winterspelen van Sochi 2014 als aan die van Pyeongchang 2018 deelgenomen, zegt Hendriks. “In 2018 won Lara tijdens die Winterspelen samen met Yara van Kerkhof, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting brons op het onderdeel relay. Het kwartet reed destijds een wereldrecord in de B-finale. Daarnaast won zij op de relay zes medailles op Europese- en wereldkampioenschappen.”

,,We hebben zo meegeleefd met Lara, haar familie en het shorttrackteam. Dat zij in de bloei van haar leven ineens van ons wordt weggerukt, is niet te bevatten”, laat Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB weten. “Namens de KNSB wens ik Lara’s vriend, familie en naasten veel sterkte bij het verwerken van dit immense verlies.”

De shorttrackploeg is nog op trainingskamp in Font Romeu in de Franse Pyreneeën. Daar kreeg Van Ruijven gezondheidsklachten en werd ze overgebracht naar het ziekenhuis in Perpignan.

Volledig scherm © REUTERS