NOC*NSF sluit megadeal met Nederlandse Loterij: ‘Grootste sponsordeal in Nederlandse sport’

Ondanks het feit dat sponsoring door online kansspelaanbieders in politiek Den Haag onder een vergrootglas ligt, heeft NOC*NSF een megadeal gesloten met de Nederlandse Loterij. Het bedrijf is tot 2032 hoofdsponsor van TeamNL.

De Nederlandse Loterij is de komende tien jaar de hoofdsponsor van TeamNL, waarin 28 sportbonden zich hebben verenigd. Volgens sportkoepel NOC*NSF wordt vandaag in Arnhem de langste en grootste sponsordeal in de Nederlandse sport gesloten. Om wat voor bedrag het gaat, wordt uit concurrentieoverwegingen niet bekendgemaakt. ,,Maar leg de jaarrekeningen van nu en straks naast elkaar, dan heb je een idee’’, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel. ,,Het gaat om een serieuze investering en daarmee een enorme bijdrage aan de continuïteit van de top- en breedtesport. Waar vind je in deze roerige tijd een partij die zich tot en met 2032, het jaar van de Olympische Spelen van Brisbane, conformeert?’’

De deal met de Nederlandse Loterij komt boven op de maatschappelijke afdracht die het bedrijf jaarlijks doet aan de Nederlandse sport. Afgelopen jaar was dat een recordbedrag van 50,4 miljoen euro. ,,Deze overeenkomst staat er los van. Het geld gaat een-op-een naar de bonden, er blijft geen dubbeltje op Papendal’’, aldus Van den Tweel. ,,Het kan gaan naar zaken als talentontwikkeling, technologie, scholing van begeleiders of programma’s rond data en voeding. Dit ondersteunt onze ambitie om het sportiefste land ter wereld te worden en in de topsport structureel bij de beste tien sportnaties te horen.’’

Quote We maken ons geen zorgen over de gevolgen van de discussie en zien eventuele wetswijzi­gin­gen met vertrouwen tegemoet Algemeen directeur Marc van den Tweel

Toch is de overeenkomst ook opvallend. In de politiek wordt gepleit om sponsoring door online kansspelaanbieders de komende jaren aan banden te leggen. Vanaf 2024 zou sponsoring van evenementen en programma’s worden verboden, een jaar later ook de sponsoring van sportclubs en -locaties. Of gokbedrijf Unibet bijvoorbeeld in de toekomst nog zichtbaar is bij de eredivisieclubs waarmee het in zee is gegaan, is zeer de vraag. Maar het ‘koepelmerk’ Nederlandse Loterij wordt niet getroffen, verwacht Van den Tweel. ,,Die valt niet onder de categorie risicovolle kansspelen, is niet verslavingsgevoelig. We maken ons geen zorgen over de gevolgen van de discussie en zien eventuele wetswijzigingen met vertrouwen tegemoet.’’

Dat beaamt Niels Onkenhout, ceo van de Nederlandse Loterij: ,,Het debat in Den Haag draait met name om online kansspelen met een hoog risico. Wedden op sport, live wedden, online casino. Dat bieden wij ook aan met ons merk Toto. Maar dat merk zullen we nooit associëren met TeamNL. Wij hebben geen winstoogmerk. De gehele opbrengst gaat volgens een vaste verdeling naar de aandeelhouders. Wij willen de loterij zijn van het bewegen, de gezondheid en de sportsuccessen.’’

Moreel gezien vindt NOC*NSF de overeenkomst met een loterij evenmin een bezwaar. ,,Dit is iets heel anders dan een deal met een sigaretten- of wodkamerk’’, zegt Van den Tweel. ,,We promoten geen verslaving. De Nederlandse Loterij is een betrouwbare partner. De voorloper van het bedrijf bestaat al sinds 1726 en de staat is grootaandeelhouder. Het bedrijf steunt gezondheidsfondsen en goede doelen. Sterker: de Nederlandse sport zou op zijn gat liggen zonder de Nederlandse Loterij. We hebben deze investering ook kei- en keihard nodig. Sport is de laatste tijd veel kostenintensiever geworden. En als je het afzet tegen andere landen, zijn de politieke investeringen in de sport beperkt.’’

Bonden kunnen in grote lijnen zelf bepalen op welke manier ze de Nederlandse Loterij laten terugkeren in hun uitingen. De eerste oranje tenues met de naam van de nieuwe hoofdsponsor worden snel verwacht. De Nederlandse Loterij is al (hoofd)sponsor van onder meer de KNWU en de KNSB.

