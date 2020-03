NOC*NSF: Voor Nederlandse sport dreigt financiële strop van 950 miljoen euro

Apeldoorn­se Vicky mag door coronacri­sis de olympische vlag niet dragen in Grieken­land

17 maart Ze had zich er zo op verheugd. Het was een grote eer geweest voor Vicky Panetsidou om de olympische vlam te mogen dragen in haar geboortedorp Veria in Griekenland. De in Apeldoorn wonende Griekse karateka zag haar droom in duigen vallen door het coronavirus.