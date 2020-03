NOC*NSF zet miljoenen opzij voor een Coronanoodfonds

Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF, is trots hoe de Nederlandse sport meewerkt om de verdere verspreiding van het virus te beteugelen. ,,Van sportvereniging tot ondernemende sportaanbieder en dat geldt ook voor alle evenement-organisatoren, iedereen werkt met grote inzet mee. De sector maakt daardoor een scherpe val van de inkomsten mee, terwijl de kosten in veel gevallen doorlopen. Wij maken nu vanuit onze beschikbare budgetten middelen vrij zodat we onze unieke sportinfrastructuur kunnen helpen om deze crisis te overleven en zo snel mogelijk de sociale cohesie in onze samenleving daarna zo snel mogelijk weer een boost te kunnen geven. Ik heb er veel vertrouwen in dat onze maatschappelijke partners mee zullen doen in dit fonds.”