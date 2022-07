Nog meer coronabesmettingen in Japanse atletiekploeg bij WK

De organisatie van de WK atletiek heeft vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen het dragen van een mondkapje in overdekte ruimtes en in het vervoer van en naar locaties verplicht gesteld voor al het personeel, vrijwilligers, officials en medewerkers van de media. Het wordt atleten ook zeer aangeraden om in indoorlocaties een mondkapje te dragen zolang dat hun voorbereiding of herstel niet hindert. In hun verblijven en in de eet- en recreatiezalen is het dragen van het beschermingsmiddel verplicht voor de sporters en hun begeleiders.