Noorse handbalsters prolongeren Europese titel in spannende finale tegen Denemarken

Honkbal­lers Astros winnen World Series na klinkende zege op Phillies in game 6

De honkballers van Houston Astros hebben voor de tweede keer in de geschiedenis de World Series gewonnen. De kampioen van de American League versloeg in het eigen Minute Maid Park in Houston zaterdagavond in game 6 van de best-of-seven serie Philadelphia Phillies met 4-1.

6 november