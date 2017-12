Noorse handbalvedette Mørk vreest Oranje: 'Ze zullen blijven vechten'

De teamgenote van Nycke Groot en Yvette Broch bij de Hongaarse topclub Györi is een handbalfanaat. ,,Ik heb alle wedstrijden van Nederland gezien op dit WK. Ze spelen dit toernooi wat wisselvallig en tegen Tsjechië in de kwartfinales moesten ze echt vechten voor de winst. Maar ik heb ze ook geweldig zien spelen tegen Duitsland, dus als wij Nederland te licht nemen, gaan we eraan.''



De Scandinavische ploeg, drievoudig wereldkampioen, trof Oranje drie keer op rij in titeltoernooien en won steeds. In de finale van het WK van 2015 (31-23) en in de strijd om het brons op de Olympische Spelen van Rio (36-26) ging dat overtuigend, maar in de finale van het EK van 2016 was de zege nipt (30-29). ,,Die uitslagen zeggen nu niets. De ploeg heeft moraal en zal er tot het einde voor blijven vechten. Ik ken de kwaliteiten van Nycke en Yvette; ze zijn fantastische handbalsters'', aldus Mørk.



Stine Bredal Oftedal scoorde in de kwartfinale tegen Rusland acht keer, maar was vol bewondering over de veertien treffers van Lois Abbingh tegen Tsjechië. De Noorse speelde vorig seizoen samen met de Nederlandse topscoorster bij Issy Paris. ,,Het is verbazingwekkend veel. Ik vind haar echt een hele aardige meid en gun haar die score, maar ik hoop dat ze er tegen ons minder maakt'', aldus Oftedal.